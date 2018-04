"Avengers Infinity War": el mejor estreno global de la historia

El estudio Disney confirmó que "Avengers: Infinity War" es, de manera oficial, el mejor estreno de la historia en Estados Unidos, con 258,2 millones de dólares, y el mejor de la historia a escala global, con 640,9 millones de dólares.

La mejor marca hasta ahora en Estados Unidos estaba en posesión de "Star Wars: The Force Awakens" (2015), con 247 millones de dólares, mientras que el mejor debut mundial previamente lo firmaba "Fate of the Furious", del estudio Universal, con 541,9 millones de dólares.