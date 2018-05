Así fueron los enfrentamientos entre AMLO y Anaya en segundo debate presidencial

Durante el segundo debate, los candidatos Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, se atacaron mutuamente en repetidas ocasiones.

"El problema no es la edad, el problema es las ideas, necesitas actualizarte, Andrés Manuel."

El candidato por la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya Cortés acusó a AMLO de no estar actualizado, y que su problema no es la edad sino el no estar al día con el mundo.

"Anaya es un demagogo, un canallita."

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, reviró con sobrenombres hacia Anaya, llamándolo "canallín y Ricky Riquín" y afirmo, una vez más que es parte de la "mafia del poder"