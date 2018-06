Él es el artista que se emborrachó y convirtió a AMLO en animé

Desde que arrancaron las campañas presidenciales mexicanas, el tema de la viralidad, los memes, el juego, el chascarrillo y las horribles canciones que se pasaron por cadena en WhatsApp, se han hecho parte de nuestra vida electoral. Esta temporada electoral nos ha dado joyas como el video de "la niña bien" que promocionaba a AMLO, "la niña Chaira" que, en respuesta, buscaba apoyar a Meade, la afamada canción del Movimiento Naranja a favor de Anaya y, bueno, el Bronco que se hizo meme él sólo poniendo su celular en el debate.

Estas cosas son parte de cómo se hace política en México, si bien no ha sido de manera oficial, los candidatos sin titubear han apostado por generar conversación alrededor de ellos a través de memes y videos chistosos. No está bien ni mal, simplemente es lo que hay y, probablemente, en muchos países se viven las elecciones de manera similar.

Gracias a ese pequeño espacio de comedia es donde nace el genio. Como lo es Iván Biurcos un hombre de Guadalajara, Jalisco, quien después de ver Dragon Ball y platicar de política en una fiesta, tuvo la epifanía, durante la borrachera, de convertir a AMLO en un animé. “La verdad es que sí sucedió a la mitad de la fiesta, mientras platicaba con un amigo le empecé a contar todo lo que me gustaría poner en un video y así nació esto. Le conté prácticamente todo lo que salió al final, pero no me creyó hasta que se lo enseñé”, me comenta Biurcos por teléfono.

El video, desde su descripción, declara que se trata de una obra inspirada a partir de la fuente infinita de la sabiduría de la briaguez. La publicación en YouTube lo anuncia: “NO VUELVO HA HACER UNA ANIMACIÓN EBRIO XD”. El video original en la red de videos aún no cuenta con mil reproducciones, pero en las redes sociales se está convirtiendo en una tormenta que atrae tanto a fanáticos del candidato de MORENA como sus detractores.

Algunos, en una mano, culpan al animador por ensalzar una visión mesiánica de López Obrador, otros castigan con comentarios sobre los traslados de expriístias a MORENA y, otros más, aprecian la existencia de esta animación que toma su canción de intro a partir de Dragon Ball Super.

“No me dedico a la animación, pero sí me gustaría encontrar la manera de hacerlo mi trabajo”, comenta Iván. “Actualmente trabajo en una recicladora de metal y aluminio y ahí hice gran parte del video, en mis tiempos libres, con la computadora del trabajo. Lo que sí es que ya llevo varios años haciendo videos para mí y para mis amigos, como memes y cosas por el estilo”. Iván añade que desde la preparatoria, alrededor de los 16 años, le gusta hacer videos y que ha sido fanático del animé desde hace tiempo.

Dos meses después de arduo trabajo nace una rendición que rinde frutos y culmina con la viralización de un video que merece ser conocido por todos los mexicanos, independientemente del partido o candidato de su elección. “Ni siquiera tenía una red para compartirlo, mi canal no tenía ningún video ni nada, así que cuando me dijo un amigo que tenía tantos vistos y likes y así, pues me sorprendió muchísimo”, finalizó Iván.

La canción, puesta por el autor en su original japonés, puedes verla en esta maravillosa traducción de Dragon Ball Super.

Hay cosas entorno a la política que la superan como el fin último de ciertas expresiones artísticas. Casos como el muralismo mexicano, la literatura victoriana y los tratados éticos de Aristóteles son grandes ejemplos de esto. En un nivel o canal similar, también, surgen cosas como Del Mazo Kun, los memes comunistas de Pingu y, claro, AMLO en animé que cambian la conversación y la llevan a un nuevo nivel orgánico sobre cómo podemos comprender el clima político de México.

Iván Beriuco animador del incipiente Rapter Estudios, su propio estudio, publicó el video hace apenas una semana, fijando una posibilidad seria para entrar al mundo de la animación y la comedia. Esperamos que alguien recoja el talento e Iván siga regalándonos videos como este sin tener que hacerlos durante su tiempo libre.

