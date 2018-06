4 actitudes que indican que tu pareja te está siendo infiel

El ser infiel, no tiene justificación, pero un reciente estudio dio a conocer que existen factores específicos que llevan a una persona a cometer una infidelidad con más facilidad. Journal of Personality and Social Psychology reveló que existen 4 factores principales por los que una persona tiende a caer en la 'tentación'

Para realizar esta investigación se analizaron a más de 100 personas casadas durante tres años y medio.

¿Esta acción es consciente o inconsciente?