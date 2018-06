Morganna Love, la cantante trans mexicana que persigue un Óscar y un Grammy

Con una voz prodigiosa y sorprendente, la cantante transexual Morganna Love rompe paradigmas en mil pedazos: cambió de género cercana a los 30 años, nada entre la lírica y el pop como pez en el agua, protagoniza documentales y sueña con ganar importantes premios.

"Quiero ganar un Óscar y un Grammy. Quiero hacer muchísimas películas, muchísimos discos, e irme de gira por el mundo con mi música y producciones grandiosas. Quiero decir a la gente que se pueden cumplir los sueños", dice a Efe Morganna, a punto de presentar su debut musical, "Dos vidas en una".

Nació en San Miguel de Allende, un municipio del conservador estado de Guanajuato, en una familia de clase media-baja.

A los cuatro años empezó a cantar y fue solista del coro de su colegio de monjas. A los siete años imitaba constantemente a estrellas como Thalía y tuvo su primer choque contra el género.

"Un día desperté y dije 'Quiero ser como mi mamá, quiero verme como las estrellas de la televisión', y me empecé a maquillar", refiere. Fue entonces cuando Saúl, así se llamaba de pequeño, padeció rechazo familiar.

Recuerda ese momento como un punto de inflexión: "Me parecía muy normal hacer lo que hacían las niñas, pero no para la sociedad. Empecé a pensar que algo no estaba bien".

Pese a su dulce momento, Morganna, que abanderará la marcha LGBT del 23 de junio en Monterrey (norte de México), subraya que México tiene todavía muchas deudas pendientes con la diversidad sexual.

Ella perdió tres amigas transexuales, víctimas de un país que acumula 381 asesinatos de miembros del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) en los últimos cinco años, 209 de ellos contra personas trans.

Coqueta, Morganna rechaza dar su edad exacta. "Dicen que las brujas no tenemos edad", bromea en referencia a su nombre.

Cuestionada sobre el amor, invita a derribar prejuicios. "Si como hombre heterosexual sales públicamente con una mujer públicamente trans, la gente se te va encima. Y no todos los hombres tienen agallas", concluye.