300 kilómetros a pie para concientizar y limpiar las sucias playas del Túnez

Convencido de que la mejor campaña es la que se emprende con el propio ejemplo, el tunecino Mohamed Oussama Houij se ha impuesto un reto con el que pretende demostrar que el problema de la basura, uno de los mayores a los que se enfrenta el país, hay que solucionar entre todos.

Recorrer a pie 300 kilómetros durante los dos calurosos meses de verano limpiando 30 playas y compartiendo su experiencia vital en las redes sociales para sensibilizar sobre la necesidad de preservar el medio ambiente.

Houij inició su desafío este domingo en la histórica ciudad de Mahdia, situada a unos 210 kilómetros al sur de Túnez capital, donde una docena de seguidores en la red le recibieron con un pasillo de aplausos y abrazos cámara en ristre.

"No me esperaba esta reacción. Hay personas que me han ayudado a comprar parte del equipo que yo jamás me hubiera podido permitir, como estas botas; algunas me han propuesto acompañarme durante una parte del itinerario y otras me han invitado a comer a sus casas", explica a Efe entusiasmado.

Houij admite que la idea se le ocurrió un día caminando por la playa y se vio superado por toda la basura que campaba a su alrededor.

No era una situación nueva, pero ese día algo le indujo a pensar que debía hacer algo, afirma. En ese momento, este joven licenciado en ingeniería sanitaria decidió hacer una pausa en su vida y dedicarse a su pasión: el medio ambiente.