Prensa internacional destaca la victoria de AMLO

El virtual triunfo de Andrés Manuel López, candidato presidencial de la Coalición "Juntos Haremos Historia", fue destacado por la prensa en varias partes del mundo.

La gran mayoría de las publicaciones indicaron su posición como candidato de izquierda, el primer presidente de esta corriente política en la historia reciente.

En Francia, el periódico Le Monde destacó “México: victoria histórica de la izquierda”, mientras que el británico The Guardian señaló “Elecciones en México: histórica victoria aplastante para el izquierdista AMLO”

Jefes de Estado y de Gobierno mundiales enviaron hoy sus felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su victoria en unas "elecciones históricas" con las México ha dado un hasta ahora inédito giro a la izquierda.

Estados Unidos y Canadá fueron de los primeros en enviar un mensaje de felicitación a López Obrador, que, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), obtuvo 53.6% de los votos, lo que llevó a sus oponentes a admitir su derrota incluso antes de que se conozcan los resultados oficiales.

"Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Estoy muy deseoso de trabajar con él", escribió el presidente de EU, Donald Trump, en Twitter, donde resaltó que "hay mucho que hacer que beneficiará" a ambos países.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018