Capturan un caimán de 4 metros en un parque de la costa oeste de Florida

La Policía de la ciudad de Venice, en la costa suroeste de Florida, atrapó en un parque a un caimán de 4 metros, que puede ser el de mayor tamaño jamás capturado en 20 años en ese condado, informaron hoy las autoridades.

Los seis agentes que lo capturaron se fotografiaron junto al reptil inmovilizado, de cuyo destino definitivo no han informado las autoridades de conservación de la naturaleza.

Un vídeo divulgado también por la Policía del condado de Sarasota muestra al gigantesco reptil con cinta adhesiva alrededor de sus fauces en el momento en que es sacado del agua en el Shamrock Park.

VIDEO of the 13ft monster we assisted @MyFWC with Sunday at Shamrock Park. As a reminder, this gator was captured as part of an investigation being conducted by FWC. Several men used a winch to pull him safely from the water. This concludes our involvement in the investigation. pic.twitter.com/6QR5Knb4S9

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) July 9, 2018