Room on Fire, el segundo álbum de The Strokes, una de las bandas más influyentes de la época, cumple sus 15 primaveras.

¡Así es, eres más viejo de lo que pensabas!

Ahora las canciones de Reptilia, 12:51 o The End Has No End ya son clásicos del rock.

En 2003 se publicó el segundo albúm de la banda, Room on Fire, el cual vendió más de 50 mil copias en Estados Unidos en tan solo su primer semana.

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste esta canción?

También puedes ver