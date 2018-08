Política Confidencial Miguel Ángel Mancera y su elección interna

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno en la ciudad de México, enfrenta el dilema sobre a qué grupo parlamentario pertenecerá en su nueva tarea como senador. Fue postulado por el PAN dentro de la alianza establecida con el PRD y Movimiento Ciudadano, pero él fue mandatario capitalino por el PRD. Sin embargo, es muy probable que el partido del sol azteca no logre formar una bancada formal, pues para ello requiere seis integrantes y con todo y don Miguel, apenas alcanzan cinco. Eso pone al PRD en riesgo de no tener acceso a encabezar alguna comisión y de carecer de los dineros que se otorgan a las fracciones. Es muy probable que Mancera tendrá que irse a sentar al lado de los panistas.

Jorge Winkler, el controvertido fiscal general de Veracruz y pieza clave en el gobierno saliente de Miguel Ángel Yunes Linares, estuvo ayer en peligro de ser sometido a juicio político por el Congreso local. El incidente podría repetirse, con resultados más adversos, una vez que entre en funciones la nueva legislatura, que tendrá dominio de Morena.

Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, encara una nueva crisis luego de que policías locales golpearon a una diputada local recién electa por Morena: Lucero Ambrosio, quien alegó haber sufrido lesiones que la obligaron a ser hospitalizada. El mandatario priista de plano está de espaldas al sol.