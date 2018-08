México gana campeonato mundial de Cosplay con asombrosa rutina

El Team Mexico arrasó en la World Cosplay Summit 2018 con una impresionante rutina de Street Fighter II. Ellos representaron a dos relevantes personajes como son Chun Li, una experta en artes marciales y el maestro Gen.

El equipo Banana Cospboys conformado por Luis Gamboa y Eduardo Peralta destacó, el pasado fin de semana en la competencia internacional

donde compitieron representantes cerca de 36 equipos provenientes de varias partes del mundo.

BREAKING: Congratulations to Mexico for their amazing acrobatic winning performance at the #WorldCosplaySummit in Nagoya. Photos & details: https://t.co/JEfu17E07J#WCS2018 #wcs #コスサミ pic.twitter.com/n6jM77YQNQ

— AndrewJapanesePhotos (@japanesephotos) August 5, 2018