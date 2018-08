Ximena Sariñana: Me acepto tal como soy

Vibrante, sensible, recargada, pero sobre todo segura de sí misma, regresa la cantante mexicana Ximena Sariñana a la escena musical tras cuatro años de su última placa discográfica No todo lo puedes dar.

Con ¿Qué tiene?, su nuevo sencillo, Ximena pide a su público aceptarse tal y como es, disfrutar del presente y olvidarse de lo que piensen y digan los demás, una filosofía que ha adoptado en su vida luego de convertirse en mamá.

En una entrevista con Publimetro, la cantautora habla acerca de esta nueva etapa en su vida en la que conjuga la música, el trabajo y su reciente maternidad.

¿Qué quieres decirle a tu público con este nuevo tema?

—Estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy cómoda con quién soy, con lo que quiero reflejar y esta canción es, tal cual, eso. Es como decir ‘no me importa lo que opinen los demás, yo me voy a divertir igual’. Creo que el mensaje es muy claro y le queda el saco a cualquiera. No sólo quiero que lo escuchen los jóvenes, sino todos, porque en algún momento siempre necesitamos ese aliento para despreocuparnos por lo que piensan o dicen los demás.

¿Cómo te sientes devolver a los estudios de grabación?

— Me siento muy contenta, súper emocionada, sobre todo porque quiero que la gente escuche todo lo nuevo que traigo, porque tengo mucho que ofrecer. Emocionada porque el primer corte del disco sea ¿Qué tiene?, que muestra un sonido muy diferente y fresco a lo que había hecho. Una forma de hablar distinta a lo que mi público estaba acostumbrado de mi manera de ser.

El tema tiene ciertos toques urbanos, latinos y electrónicos, ¿por qué experimentar con géneros distintos a tu estilo?

— Creo que a veces mucha gente espera que te quedes haciendo el mismo sonido y eso nunca ha pasado en mi música, siempre he brincado de un lado a otro haciendo lo que me gusta y he tratado que mis discos tengan una fusión de estilos, no sólo en cuestión rítmica, sino también en las letras, en lo que quiero decir .

En este caso tenemos momentos urbanos, latinos, de R&B que quedaron perfectos en ¿Qué tiene? Estoy muy contenta con el resultado.

¿Cómo definirías tu nuevo material discográfico?

— Sin duda, será un disco muy femenino, un homenaje o una definición distinta de lo que es la femineidad. En él exploré una visión distinta de lo definido como femenino. Es un ‘qué tiene si mi definición de lo que es ser mujer no encaja con los estándares sociales’. Es un disco que, en mi opinión, viene muy cargado hacia la parte femenina. Tiene canciones de amor y desamor, que me encanta siempre incluirlas. En cuanto a ritmos y géneros quisimos explorar momentos de hip hop, urbanos, electrónica, pasando, por supuesto, por lo que define mi música que es más alternativa, de cantautor o pop.

¿Ha cambiado tu vida con la maternidad?

— Me siento totalmente plena, me siento muy en paz con quien soy, muy tranquila, muy contenta, disfrutando el presente, que creo eso te lo enseña mucho la maternidad; vivir en el aquí y el ahora. Me acepto tal cual soy, me he vuelto mucho más presente, pero he aprendido a soltar. Uno tiende a querer controlar su vida, su cuerpo y la verdad es que la maternidad es un desafío de eso. Es increíble aceptar que no puedes controlar todo, ser parte de la naturaleza, de fluir y este disco habla mucho de eso: de dejarte fluir.