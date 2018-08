'MURANO' la serie de fotografías hipnotizantes de Gavilán Yelou

La exposición fotográfica bajo el nombre 'MURANO' es una propuesta fotográfica inspirada en el expresionismo abstracto.

“Se llama Murano en honor a la isla del mismo nombre ubicada en la ciudad italiana Venecia, pues ahí manufacturan vidrio soplado, que consiste en derretir vidrio a altas temperaturas. De manera análoga, seleccioné tomas que he realizado del agua, creando una sensación visual similar a la del vidrio en su aspecto líquido. Es como atrapar una milésima del eterno misterio del agua”.

17 piezas fotográficas en donde el agua es el principal protagonista, y las cuales captó en distintos momentos de sus visitas a Venecia, México, el Mar Báltico y Suecia.

La fotógrafa se dijo muy emocionada por presentar esta exposición, aunque reconoció sentir muchos nervios por ser la primera vez que muestra sus obras al público.

“Muy emocionada, yo creo que lo primero es creérsela, decir ya lo estoy haciendo lo voy a hacer bien, pero obviamente si hay muchos nervios pero estoy muy contenta”.

Además mencionó que le gusta la idea de que las personas se adentren tanto en sus fotografías y se dejen llevar por sus emociones.

“Me gusta la idea de que la gente entre a la foto, como este primer golpe cuando uno ve una foto y no sabes qué es y como el cerebro no sabe identificar qué es, entonces nada más te dejes llevar más por las emociones…Al final no saber qué es, me ayuda a mí a que sea abstracta la foto y en lo abstracto lleva o jala a la gente mucho más a las emociones ”.

La exposición se inaugura este 14 de agosto en la galería Aguafuerte ubicada en Guanajuato 118 en la colonia Roma y estará hasta el 20 de agosto.