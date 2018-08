¡Con cerveza! Así convencieron a suicida de no tirarse por un puente

En la ciudad de Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, dos repartidores de cerveza salvaron la vida de un hombre que trataba de suicidarse invitándole a tomar un trago de la bebida que transportaban.

Jason Gaebel y Kwame Anderson, el pasado miércoles, se desplazaban en el camión de su empresa cuando vieron a un individuo aferrado a la parte externa de la cerca de un puente. De inmediato se detuvieron a preguntarle si se encontraba bien y le pidieron que se pusiera en un lugar seguro, informó el sitio RT.

“Oye, ¿qué estás haciendo?, no tienes que saltar”, dijo Anderson al hombre. “No me conoces, no te importa”, respondió el suicida.

Al ver esta actitud, Anderson recurrió a las tácticas de negociación utilizadas por el personaje de Denzel Washington en la película “Plan Oculto”: regresó al camión de cervezas y sacó un paquete de bebidas e invitó al hombre a tomar con ellos, en su intento por convencer al suicida de que desistiera de su decisión, y llamaron a la policía.

Segundos después el hombre accedió, se acercó al camión, sin embargo, en ese momento llegaron los paramédicos y la policía para que fuera atendido.