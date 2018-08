Policía de Nicaragua marca el brazo de un adolescente con las letras FSLN

El joven de 14 años informó que ocho agentes lo retuvieron en Managua cuando iba a la escuela, lo golpearon y le tatuaron las siglas del FSLN en uno de los brazos.

“Al cruzar la calle miré una camioneta de la DOEP (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) con ocho oficiales. En lo que me voy cruzando, uno de los antimotines me agarró. En el quiosco me dijo: ‘Esto es lo que le pasa a los sapos (traidores)'”, relató el joven.

"La herida me la hicieron con una jeringa que tenía un líquido que me ardía mucho. Mientras me ponían esas letras, los otros policías se burlaban. Cuando terminaron me limpiaron con limón y con vinagre”, dijo el muchacho.

“Esto demuestra, una vez más, las violaciones absolutas que hay en este país. No se respetan los derechos de los niños y adolescentes perpetrados por esta policía genocida”, criticó Marcos Carmona, director de la CPDH.

En abril comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su FSLN, debido a sus planes de recortar los beneficios sociales. Más de 300 manifestantes antigubernamentales han sido reportados muertos.