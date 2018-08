Conoce el pronóstico del tiempo para este 29 de agosto

Servicio Meteorológico Nacional emite el siguiente aviso:

Para hoy, la onda tropical No. 32 ubicada al sur de Jalisco y Colima, avanzará hacia el oeste. La onda tropical No. 33 recorrerá el sur y occidente de México y una nueva onda tropical (No. 34), ingresará sobre la Península de Yucatán. Por su parte, áreas de inestabilidad superior sobre el Territorio Nacional, ocasionarán el desarrollo de nublados con potencial de tormentas que se acompañarán de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento en los siguientes estados.

Nota: La Tormenta Tropical “Norman”, generada a partir de la Depresión Tropical “DIECISEIS-E” del Pacífico, se localizó esta madrugada a 775 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 95 km/h., rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 17 km/h. No afecta al país.

Valle de México: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias ligeras y bancos de niebla durante la mañana, por la tarde se prevén tormentas puntuales fuertes en el Estado de México y Ciudad de México, acompañadas de actividad eléctrica y granizo. El viento será de componente sur de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 22 a 24°C y mínima de 12 a 14°C. Para el Estado de México, temperatura máxima de 19 a 21°C y mínima de 8 a 10°C.