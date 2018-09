Mujer estalla de furia tras ser criticada por su forma de conducir

Un video compartido por el Departamento de Policía de Washington D.C muestra el momento de furia que vivió una mujer después de ser criticada por su manera de conducir por un conductor de autobús.

La mujer identificada como Mariana Silver de 20 años experimentó un momento de total furia y desquitó su rabia contra las ventanillas del vehículo además de atropellar en diferentes ocasiones al conductor del autobús.

Los hechos ocurrieron el jueves 30 de agosto en la calle Bladensburg de la capital de Estados Unidos, según información de testigos del incidente y el informe de la policía, Mariana Silver, habría realizado una maniobra peligrosa cerca del autobús, lo que causó la reacción del chofer quien le gritó a Silver "Eres una conductora loca, tienes que salir de la carretera”, por lo que la mujer no pudo contener su furia y desencadenó todo el incidente .

En las imágenes del incidente se aprecia que Silver utiliza aparentemente el gato de su automóvil para atacar el autobús, al intentar escapar en repetidas ocasiones la mujer arrolla al conductor del bus y logra huir a toda velocidad momentos antes de que la policía llegara a la escena.

Tras los hechos, la policía comenzó un operativo para localizar a la joven, la cual fue detenida rápidamente y ahora enfrenta cargos por asalto con arma peligrosa.

The suspect wanted on several charges for the offenses that occurred in the 1800 blk of Bladensburg Rd, NE, on Aug 30th, has been identified as 20-year-old Mariana Silver, of NE DC. Her vehicle- Audi A8 with DC Tags FV 9179. Seen her or the vehicle? Call 202-727-9099/text 50411 pic.twitter.com/gy192UhgVt

— DC Police Department (@DCPoliceDept) August 31, 2018