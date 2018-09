¡Cuidado!, defraudan a compradores de mascotas en redes sociales

Buscaban a un nuevo integrante en su familia y lo encontraron en una red social… pero todo salió mal.

"Confiadas fuimos y se lo compramos…obviamente ella no se presentó, nos mandó a alguien, checamos a la perrita, venía un poco flaca la verdad pero pensamos que igual y con alimentación y demás iba a subir de peso pero no. Karem Sosa Sánchez, víctima de fraude.

Enrique denunció en Facebook el fraude / UNO TV

Enrique también fue engañado, al buscar a la mascota en un grupo llamado “Cachorros DF Y EDO (COMPRA-VENTA)”, un hombre identificado como Ernesto Dávila le ofreció un bulldog en $8,500 e hizo el primer depósito pero el vendedor nunca le respondió.

"Bueno el número que tenía no sé si me bloqueó o lo canceló… no tengo idea y pues realmente lo único que denuncié es para que más gente no vaya a caer, yo no he visto a otra persona con este perfil, digo fueron mil 300 pesos." Enrique Medina, víctima de fraude.

Karem pagó $1,400 por una perrita salchicha. Cuando se la llevó a su casa la mascota se empezó a sentir mal, tenía diarrea y no paraba de vomitar. Estuvo cuatro días hospitalizada, le diagnosticaron parvovirus.

"Le mandé por inbox la descripción médica y me dice que lo que podía hacer era reponerme a la perra, yo le escribí ‘a dónde te regreso a tu perra yo no puedo tener una perra enferma en mi casa´, total que jamás me volvió a contestar." Karem Sosa Sánchez, víctima de fraude.

7 de cada 10 fraudes pertenecen a una red social / UNO TV

En México no existe una ley que regule la venta de animales por redes sociales. José Luis Carranza, abogado animalista, hace un llamado para que las personas adopten y no compren.

"Es un descontrol total por parte de estos medios de venta, mientras la autoridad no ponga candados, no se ponga más estricto en ese sentido, vamos a seguir teniendo los problemas porque es un mercado donde algunos animales están enfermos y se sigue fomentando los criaderos clandestinos." Abogado

La policía de Ciberdelincuencia Preventiva SSP-CDMX, monitorea las 24 horas, al detectar un fraude, lo reporta a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Por cada 10 reportes 7 pertenecen a una red social.

"Nosotros exploramos directamente lo que es el contenido, tratamos de hacer los reportes necesarios para dar de baja este tipo de páginas." Edgar Martínez, Dir. de Ciberdelincuencia Preventiva SSP- CDMX .





Con imágenes e información de Alejandra Pardo, UNO TV.