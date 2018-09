U2 preocupado ante la pérdida de voz de Bono

Pareciera que la intensa gira que realizan por el mundo, está mermando en la voz de Bono.

U2 tuvo que suspender el sábado por la noche, el concierto en Berlín por problemas en la voz.

"Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono estaba en gran forma y tenía una gran voz para el mundo, pero después de algunas canciones, sufrió una pérdida total de la voz. No sabemos lo que sucedió y estamos consultando con un médico".

"Como siempre apreciamos la comprensión de nuestra audiencia y el apoyo de nuestros fanáticos en Berlín y aquellos que viajaron desde lejos. Los actualizaremos pronto", informaron Adam, Larry y Edge en un comunicado.

U2 estaba realizando el segundo y último concierto consecutivo previsto en Berlín en el marco de una gira internacional.

Durante el show, Bono dio muestras de que estaba sufriendo dificultades con su voz. En varias ocasiones, incluso en plena interpretación de los temas, el cantante de 58 años se detuvo para beber líquido de un termo.

Lo siento mucho. Algo ha ocurrido y creo que no podemos continuar. No está bien para ustedes. Estoy seguro que no es un gran problema pero voy a tener que hacer algo".

Si alguien quiere irse a casa, está bien, tocaremos otro concierto para ustedes en otro momento (….) Paremos, paremos por 10 minutos", agregó Bono.

Tras varios intentos de recuperar la voz, finalmente anunció que no podría continuar.





Publicidad





Futuro de la gira

U2 se encuentra en plena gira por Europa y aún le restan 30 conciertos por Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Reino Unido e Irlanda.

Se desconoce si la agrupación suspenderá su próximo show del 4 de septiembre en Colonia, Alemania.