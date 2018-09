Mon Laferte explica cómo sería para ella un “beso perfecto” con su nueva canción

La música de Mon Laferte ha dado un vuelco, la intérprete chilena ha querido cambiar el rumbo y ha dejado las canciones tristes a una lado para brindar felicidad. Como ella mismo lo dijo a Publimetro en entrevista, hoy "se siente más contenta, tranquila y con muchas ganas de hacer música", pero sobre de que sus seguidores bailen con su nueva propuesta, de la cual forma parte el tema El beso, que fue estrenado el día de hoy.

Este tema nos muestra a Mon Laferte en su etapa más divertida, además en el videoclip participó el actor mexicano Diego Luna, que se tuvo que "sacrificar" mientras la chilena lo trata de conquistar al bailarle sobre una mesa. Además El beso forma parte del nuevo material discográfico de la cantante el cual podremos escuchar por completo en los próximos meses.

¿Cómo describirías El beso?

Es una canción rítmica que te invita a bailar, pero que es triste porque es una despedida, es el último beso. Siento que es divertida, es una manera de despedirse, tiene un poco de sarcasmo, que es un poco mi idea ahora, el divertirme al hacer música, ya sufrí demasiado (risas). Mi plan ahora era eso hacerlo todo más divertido.

¿Qué podremos encontrar en el nuevo disco?

Sonidos más caribeños, participaron músicos puertorriqueños en las percusiones, eso significa que la cosa se va a poner buena.

¿Fue difícil cambiar el chip, de ir de canciones más dramáticas a temas más divertidos?

Digamos que en medio de Volumen 1 y este, estuvo La trenza que fue un disco más relajado, ahí viene la canción de Amárrame que hice con Juanes, entonces he ido más hacía esa búsqueda porque ahora me siento bien, tranquila, contenta, tengo muchas ganas de hacer música, también quiero bailar, que fue la principal motivación de este disco. Yo soy muy retro, escuchó mambo, música clásica y pues hice un disco así.

¿Has tomado clases de baile para complementar la nueva producción?

Tengo una amiga que va a mi casa y ahí improvisamos, ponemos cumbias, salsas, reguetón y bailamos, pero clases formales nunca he tomado. Aunque no creo que sea necesario tomar clases, siento que cualquier persona puede bailar, todo mundo debería por que te hace sentir mejor, te sientes feliz, sudas… es increíble bailar. Entonces dije 'quiero moverme y hace un disco con la música que me gusta bailar.

El beso es un tema más movido, pero tu selló continúa,¿cómo haces para no perder tu esencia?

Siento que sí, pero no se estoy tan consciente. Me gustaría poder observar desde afuera todo, pero en verdad no puede hacer completamente ese ejercicio, pero siento que sí tiene presencia de las cosas clásicas que me gustan. De hecho el disco fue grabado de una manera muy clásica, fue en una toma en los Capitol Studios, donde grabaron Frank Sinatra y The Beatles, con una orquesta, pero tiene una cosa mucho mas actualizada, porque quería ser como una collage, por eso tomaron mi voz y la copiaron, le pusieron una base electrónica, la puso sobre una grabación antigua. Entonces tiene las cosas clásicas que me gusta y romántica pero sí es más actual.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Diego Luna en el video de El beso?

Me divertí mucho haciendo el video, la sesión con los bailarines era de que nos ponían música y nos decían baile, y yo tenía que moverme mientras estaba arriba de la mesa, me la pasé tan bien, riéndome de todo, además nos hicimos muy amigos todos. También hubo momentos incómodos en los ensayos porque tenía un axila de un lado, una nalga del otro. Y Diego Luna, yo lo invité y era una situación desafiante para mí estar arriba de una mesa y bailarle, intentando provocarlo y coquetearle, probablemente en mi vida personal puedo ser muy coqueta y muy sensual, pero abiertamente en una mesa, me sentía rara, pero fue mi idea y yo quería bailar. Diego es adorable, súper profesional, es un gran artista y un gran representante mexicano.

¿Cómo es el beso perfecto para Mon Laferte?

Me gustan los besos con amor, es muy cliché, pero la verdad que sí. Me gusta el beso cuando lo das y estás totalmente en el presente, a veces uno besa y está pesando en otra cosa, me gusta el beso que cuando lo estás dando estás sintiendo los labios y la respiración y todo de la otra persona, no importa si es largo o corto, tiene que tener esa características.

En este momento de tu carrera, ¿qué le dirías a la Mon Laferte que comenzaba a tocar puertas?

Le diría 'sigue así, vas bien'. De pronto pienso en mí cuando era más niña y me doy como ternura, siempre he sido bien chambeadora. Me diría 'está bien, lo que tienes que hacer es trabajar, ser amoroso, amable, respetuosa y seguir trabajando'.

También vemos que renovaste tu look…

Me quité el fleco y ahora usó pantalón, antes era más de vestido. En realidad me quité el fleco y ya estaba harta, porque no podía salir de él, entonces me liberé de el. Me gusta proponer cosas estéticas también, me divierte mucho esa parte, jugar un poquita.

NÚMERO

270 millones de reproducciones en YouTube tiene el tema "Tu falta de querer".









Publicidad









TAMBIÉN PUEDES LEER: