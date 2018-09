Hugo Ruiz el primer diputado con discapacidad visual

Cuando Hugo Ruiz pasea por la Cámara de Diputados con su bastón guía, uno tiene la sensación de ver a un portentoso luchador de lucha libre. Su personalidad eléctrica y su carisma concuerdan con sus metas para la próxima legislatura: librar a los discapacitados de los estigmas y del trato paternalista.

"Podemos y debemos pugnar por quitarnos el estigma de dependientes sociales y cambiarlo por el de socialmente útiles", expresa hoy a Efe el político del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), primer diputado en el Congreso con discapacidad visual.

Su propia historia de superación -perdió la visión con 17 años y llegó a competir en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992- le enseñó que "todo se conquista" y que su colectivo no puede pedir un trato distinto si no sale de la conformidad y se decide a reclamarlo con hechos.

"Somos merecedores ahora de un trato paternalista porque así nos han querido ver y nos hemos conformado como colectivo. Pero no podemos aspirar a un trato equitativo si no tenemos abiertos los canales que nos permitan la equidad", argumenta.

Por ello, el político y activista de 50 años cree que es clave que su colectivo comience a contribuir al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Solo así, la sociedad posará sobre ellos una mirada diferente, una mirada de igual a igual, no una que desprenda lástima o caridad.

"O entramos en la competencia y aportamos a este país o no llegaremos a otro panorama", sentencia.

Hugo, de físico atlético, tez morena y cabeza afeitada, tiene una voz rocosa y contundente; habla rápido y mucho, se considera "un revolucionario" y su personalidad le debe mucho a los valores que le enseñó el deporte.

"La disciplina, el coraje, el no sucumbir al cansancio, el tener una voluntad férrea, un carácter, un espíritu, eso te lo la da la resistencia. Si te vences a ti mismo, no habrá quien te venza, el enemigo más fuerte eres tú mismo, y eso te lo enseña el deporte", asegura.