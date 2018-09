Eréndira Ibarra exhibe a sujetos que la acosaron desde una camioneta

La actriz Eréndira Ibarra aprovechó sus historias de Instagram para exhibir y denunciar a un grupo de hombres que desde una camioneta comenzaron a acosarla.

De acuerdo con la descripción de sus publicaciones, Eréndira viajaba a bordo de un taxi en calles de la Ciudad de México cuando los sujetos aprovecharon el tráfico parado para gritarle: "Chichis! Taxi! Chichis! A ver putita voltea!".

Fue cuando decidió encarar a sus acosadores, sin embargo, estos negaron todo y le exigieron respeto si ella quería que la respetaran.

"Quieres respeto, pues primero respétame porque en primera no te estoy diciendo nada que te ofenda", se puede escuchar decir a uno de los hombres.

La actriz, reconocida por su participación activa en distintos movimientos feministas,políticos y sociales, mostró su total descontento ante actos tan bajos que algunos hombres emplean para dirigirse hacia las mujeres.

"Yo voy en paz y tranquila, en lo mío… pero estos poco onvres me gritan obscenidades desde su camioneta y luego se hacen pendejos. No se puede vivir así. No puedes ni caminar libre ni ir sentada en el puto taxi sin que te jodan…", se lee en su historia.