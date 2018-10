Tips financieros para recibir a 'La Huesuda'

¿Alguna vez haz pensado en quién pagará los gastos de tu funeral?

El 80% de las familias no pueden costear el entierro o cremación de un ser querido; debido a que no planificaron y contrataron un servicio funerario con anticipación. Y el no hacerlo podría incrementar los gastos hasta en 40%.

Por eso infórmate y elige un plan funerario que se adecue a tu presupuesto; investiga a las empresas funerarias y no firmes hasta resolver tus dudas.

Recuerda que el mejor homenaje a un ser querido ocurre en vida.

