Llega a la plataforma, la tan esperada temporada 6 de House of Cards. Además una versión diferente de Narcos, y las nuevas temporadas de The Sinner, Frontier y The last Kingdom.

Acompañadas de películas originales de Netflix como Al otro lado del viento, Legitimo rey, Cuenta bloqueada y La balada de Buster Scruggs, con elenco y directores de primer nivel.

Podrás disfrutar de estos y más títulos en cualquiera de tus dispositivos móviles a partir del 1 de Noviembre.