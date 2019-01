¿Preparados para los Globos de Oro? Aquí tenemos la lista de películas nominadas

Como cada año, la temporada de premiación en la industria fílmica está cerca y los Globos de Oro son el primer paso, presentándose el domingo 6 de enero.

La lista de nominadas cuenta con varias sorpresas, entre ellas la película Black Panther, siendo la primera vez que una película del género es nominada para obtener un premio en esta ceremonia.

Es importante mencionar que los Globos de Oro son un preludio para el Oscar, por lo que algunas de las producciones nominadas o ganadoras, podrían ser consideradas para obtener un galardón por parte de la Academia el próximo 24 de febrero.

El filme Roma, de Alfonso Cuarón, es el favorito de muchos para llevarse algún premio y aunque no contiende en alguna de las categorías principales, se espera que pueda ganar el reconocimiento a Mejor Película Extranjera.

Las otras cintas nominadas son:

Mejor película Dramática:

Pantera Negra

El Infiltrado del KKKlan

Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury

El Blues de Beale Street

Nace Una Estrella

Mejor película de comedia o musical:

Locamente Millonarios

La Favorita

Green Book

El Regreso de Mary Poppins

El Vicio del Poder

Mejor director

Bradley Cooper ("Nace Una Estrella")

Alfonso Cuarón ("Roma")

Peter Farrelly ("Green Book")

Spike Lee ("El Infiltrado del KKKlan")

Adam McKay ("El Vicio del Poder")

Mejor guion en una película:

Barry Jenkins ("El Blues de Beale Street")

Adam McKay ("El Vicio del Poder")

Alfonso Cuarón ("Roma")

Deborah Davis and Tony McNamara ("La Favorita")

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie ("Green Book")

Mejor película extranjera

"Capernaum"

"Girl"

"Never Look Away"

"Roma"

"Shoplifters"

Mejor película animada

"Los Inreíbles 2"

"Isla de Perros"

"Mirai"

"Ralph Rompe el Internet"

"Spider-Man: Un Nuevo Universo"

