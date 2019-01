Ya está aquí el tráiler de 'Muñeca rusa', la nueva comedia de Netflix

¿Te imaginas tener que repetir el doloroso día de tu muerte una y otra y otra vez?

Netflix hizo público el tráiler de la primera temporada de su nueva comedia Muñeca rusa.

Es su fiesta de cumpleaños número 36 y Nadia Vulvokov está muriendo… y reviviendo la misma noche.

Atrapada en un bucle misterioso, Nadia deberá asistir repetidamente a la misma fiesta y morir al final de la noche, solo para despertarse ilesa al siguiente día.

Natasha Lyonne (Orange is the New Black) protagoniza esta nueva serie de comedia existencial de las escritoras feministas, Amy Poehler y Leslye Headland.

Disfrútala en tu dispositivo favorito a partir del 1º de febrero.

