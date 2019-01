Este pato no sólo se cree perro, sino el líder de la manada

El pato Woof no tiene ni idea de que no es un perro, pero eso no le impide ser el líder de un pequeño grupo de dos perros, Fest y Sandy.

El ave fue rescatada por Anastasia Kalmychkova, luego de ser encontrada al borde de la muerte en una carretera de la ciudad rusa de Omsk.

Anastasia llevó a Woof a su casa donde ya tenía dos perros. Afortunadamente, a su perra Sandy le gustó la pequeña Woof y la protegió de Fest quién al inicio se resistía a aceptarla. ¡Ahora todos se llevan de maravilla!

"Duermen juntos en la misma habitación, se acuestan, o ella puede andar y echarles de la tumbona", dijo Anastasia.

Con el tiempo Woof y Fest limaron asperezas y son una pareja inseparable.

"Ella lo eligió a él [Fest] como su novio, expresando sus emociones como si fuera una chica", aseguró su humana.