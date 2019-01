Manifestantes en Tlalpan copian moda de 'chalecos amarillos'

El video de una mujer protestando en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado la atención en redes sociales por copiar las recientes manifestaciones en Francia conocidas como "chalecos amarillos".

"Nos está apoyando chalecos amarillos de Francia. Estamos iniciando un movimiento y este es el acto uno: queremos que el señor López Obrador entienda que esta no es la forma de combatir la corrupción… No queremos desabasto, porque esto es desabasto aquí, en China y en cualquier país. No somos tontos y también yo digo: me canso ganso, que abra los ductos”.

La manifestación se llevó a cabo frente a la residencia del presidente en la alcaldía Tlalpan. Sin embargo, no lograron tener un acercamiento con López Obrador.

