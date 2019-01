Bebé sale disparado de un auto, la madre no se da cuenta y sigue su camino

El asombroso video fue compartido a través de redes sociales y muestra el momento en que un menor sale disparado de la parte trasera de un auto, los hechos ocurrieron en Minnesota, Estados Unidos.

El video fue captado desde un automóvil que viajaba detrás del auto de la madre, en un momento el vehículo toma una curva y se logra ver cómo la puerta trasera se abre y el pequeño que viajaba en su silla de seguridad sale disparado contra el pavimento.

Al momento del impacto el menor quedó tendido en el suelo y la madre siguió su camino sin percatarse de lo ocurrido. Imediatamente varios automovilistas que presenciaron lo ocurrido corrieron a ver al pequeño y asegurarse que se encontraba bien.

Según medios locales la madre regresó tiempo después por el menor y la policía ya se encontraba en el lugar, también se informó que se le levantarían cargos en contra de la madre por lo ocurrido.

BABY FALLS OUT OF CAR: Terrifying dashcam video captured the moment a baby in a car seat fell out of a moving vehicle in Minnesota. (Happens at 10 seconds) https://t.co/dvnQaoKCuV

Video Courtesy: Chad Cheddar Mock pic.twitter.com/XfpK6xyF8I

— KATV News (@KATVNews) January 15, 2019