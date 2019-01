El polémico comercial de Gillette contra la "masculinidad tóxica"

El más reciente comercial Gillette es una crítica contra la "masculinidad tóxica" y hace un llamado a los hombres a desafiarse para convertirse en la mejor versión de si mismos dejando atrás actitudes abusivas y misóginas.

Aunque el video se ganó el aplauso de muchos usuarios de redes sociales por tratar de reivindicar desde la niñez ciertos comportamientos "tóxicos", también fue blanco de duras críticas.

El comercial sumo más de seis millones de vistas en su página de Youtube tan solo en dos días, sin embargo, más de 417 mil usuarios lo calificaron negativamente, muy por encima de los 127 mil que lo hicieron positivamente.

El video de un minuto con 48 segundos muestra varios escenarios cotidianos en la que los hombres incurren en situaciones como el bullying, la homofobia, el acoso sexual, entre otras, mismas actitudes que presuntamente son adoptadas por los niños.

El comercial invita a los hombres a desafiarse a si mismos para lograr convertirse en la mejor versión de ellos, mostrando que con pequeñas acciones se les puede inculcar a los más pequeños el respeto a los demás.

Aunque el anuncio se ganó el aplauso de muchos usuarios de redes sociales, una de las mayores críticas que recibió fue por cambiar su discurso y cuestionar la masculinidad que la misma marcha presuntamente ha promovido, después de movimientos feministas como #MeToo.

Así, muchos de los internautas lamentaron que dicha campaña se hiciera más por la presión social que por verdadera convicción.

Parte de la polémica que generó el comercial es debido al rechazo que muchos expresaron a la forma tan negativa en que se hace ver a los hombres en general; además de los muchos usuarios que defendieron su derecho a ser "machos"

"¿Por qué se permite que los hombres sean atacados usando el peor estereotipo imaginable? ¿Cuál es el equivalente vago, generalizante y publicitario de las mujeres?"

Why are men allowed to be attacked using the worst stereotype imaginable? What’s the lazy, generalisation, advert equivalent for women? ‘Look at these bitchy, ignorant, bimbos – don’t act like them.’ I’m fairly sure you would, rightly, not make that ad!

— Sam Miller (@1Coinaphrase) January 15, 2019