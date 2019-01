"¿Querí que te mate?" Joven exhibe a su exnovio amenazándola de muerte

Consuelo Vergara, una joven modelo chilena de 20 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra el momento en el que su expareja la amenaza de muerte.

La joven indicó que fue su madre quien la convenció de denunciar a su expareja por los malos tratos y amenazas que vivió durante su relación de siete meses y que terminó por supuestas infidelidades de él.

“Fueron los peores tres meses de mi vida, me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados, ya era algo de todos los días y yo no sabía qué hacer ya nadie me pescaba y no sabía a quién contarle, seguía creyendo que él iba a parar y me convencía de seguir con él porque es un experto manipulando, un día mi hermana me vio en la espalda con dedos marcados color morado con verde y los brazos verdes, le contó a mi mamá y ella me sacó la venda y terminé con él”, relató la joven a través de redes sociales.

El agresor, identificado por la policía como Vicente Kruger, de 20 años de edad, fue descrito por su madre como una persona amante del deporte y que al ser de una familia de clase acomodada tenía el “derecho a hacer lo que quisiera”.

Por su parte, la madre de la víctima anunció que realizarán una denuncia formal ante Carabineros, en Chile.

“Hoy día la voy a hacer, porque mi hija no se encuentra en Santiago y yo en mi ignorancia pensaba que teníamos que esperar que ella volviera para hacerla y me llamaron desde Asuntos de la Familia diciéndome que la puedo hacer yo. Así que después de mi horario de trabajo la realizaré”, expresó. “Yo no sé qué me van a decir, o en qué me van a orientar, la verdad es que no sé de esos temas. Es primera vez que me veo enfrentada a esto”, agregó.

Asimismo, la mujer indicó en la conversación que su familia no quiso denunciar los hechos antes, puesto queel acoso de parte de Kruger comenzó un mes después de que ambos terminaran su relación.

“Este hostigamiento no empezó de inmediato después del término de la relación. Inició un tiempo después, pasó como todo tranquilo al principio y después iniciaron las conductas de él”, aclaró.

“Partió por agresiones verbales, psicológicas y luego físicas. El video da muestra todo eso. Mi hija después me comentó que había habido otras situaciones parecidas, anteriormente”, sentenció.

La madre de Consuelo explicó a Biobiochile que su hija se encuentra fuera de Santiago de Chile y permanece acompañada de un grupo de amigos.

Cabe mencionar que la víctima quiso realizar el pasado martes una denuncia por agresiones, pero en Carabineros no se lo permitieron porque supuestamente no tenía lesiones para constatar que había sido violentada, denunció la madre.

