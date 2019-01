"Las baladas funcionan si son sinceras y salen del alma", Sebastián Yatra

El tema No hay nadie más le ha funcionado tan bien a Sebastián Yatra que ha decidió meterse de lleno al género de la balada y dejar a un lado el urbano. El colombiano lanzará es unos meses se nueva producción y la primer apuesta de este ser el tema Un año, el cual fue lanzado el día de hoy y en el cual colabora con Reik.

En palabras de Yatra, Un año es una canción dedicada al amor, no solamente de pareja, si no en general, el que se puede ver reflejado en cualquier relación humana. Publimetro conversó con Sebastián y esto fue lo que nos contó.

¿Cómo te sientes con el estreno de nuevo tema?

Estoy muy emocionado con este sencillo que se estrenó el día de hoy, a la media noche, a lado de Reik que se llama Un año y habla de todo ese amor bonito que sentimos todos y de esa esperanza que nos da el amor en esos momentos difíciles. Creo que es un tema en el que nos vamos a poder sentir identificados todos, es universal. Además es una de las primeras veces que no actuó en uno de mis videos, si no que conseguimos muchos actores que hicieran historias de despedidas y reencuentros, y he llorado con el video -y eso que soy muy malo para llorar-, creo que es tema que la gente va a disfrutar mucho.

Un año es el principio del nuevo disco, ¿qué vamos a esperar de este álbum?

Sí, lo vamos a lanzar en abril. Este álbum va ser únicamente de baladas dedicado a mis fans que han sido una inspiración para la música que hago. Además de Reik que también ha sido una de mis máximas inspiraciones, quiero mucho a los muchachos y la hemos pasado fenomenal haciendo esta la canción de Un año y espero que un futuro sigamos haciendo cosas juntos.

¿Porqué la decisión de hacer un disco de baladas y dejar a un lado la música urbana?

Desde pequeño he sido baladista y creo que era importante darle esta oportunidad a un álbum con este género cuando lo que en el mundo lo que se escucha en su mayoría es el reguetón y lo urbano, creo que la balada nunca pasará de moda y en este 2019 creo que estará muy presente por lo que me encantaría ser parte de eso y creo que ya lo empezamos hacer con canciones como No hay nadie más que nos recordó a los artistas jóvenes que aunque hagamos urbano si queremos hacer baladas irán funcionando si son sinceras y salen de lo más profundo de nuestra alma.

Además en este nuevo disco también explotarás tu faceta de compositor.

Sí, estoy dedicado al 100 por ciento a eso, además le estoy metiendo duro a las clases de guitarra para cada vez tocar más en vivo y volverme un artista más integral.

Se dio a conocer que estarás en el Auditorio Nacional ¿cuáles son tus expectativas?

Estaremos el 18 de mayo, no se lo pueden perder ya pronto estarán los boletos a la venta y le pido a Dios que puede lograr el sold out. Estoy muy feliz y extasiado con todo lo que está pasando, porque además planeamos una gran gira por varias partes del mundo.

También te veremos en el Festival de Viña del Mar.

No veo la hora de estar parado en la Quinta Vergara en febrero, donde estaré de jurado y además presentaré mi show. Entonces a cruzar los dedos y a darle con todo en cada presentación.

Tendrá su figura en cera

Sebastián Yatra visitó el Museo de Cera para convivir con algunos de sus fans y donde el Director general de Grupo Museo de Cera, Mauricio Rabner, dio a conocer que el colombiano tendrá su figura próximamente.







