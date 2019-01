Nicolás Maduro revela su nuevo don ¡Puede viajar en el tiempo!

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió a sus fuerzas bélicas estar tranquilas, ya que viajó al futuro y todo está bien.

La polémica declaración fue dicha durante un evento con las fuerzas militares de su país generando infinidad de memes y reacciones.

“Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo” fueron las palabras del líder bolivariano quien también tiene la capacidad hablar con las aves.

Las palabras del mandatario se suman a una larga lista de metidas de pata como cuando comentó que era posible cultivar pollo, que un viudo es un huérfano de esposa, que Jesucristo pudo multiplicar los penes entre muchas otras.

Su declaración más polémica ocurrió en el 2013 cuando afirmó que el fallecido Hugo Chavez, apareció como pajarito y lo bendijo: “De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba. Se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito. Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. ‘Si tú silbas, yo silbo’, y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él”.

El pasado 10 de enero Maduro comenzó su segundo mandato presidencial recibiendo cientos de críticas como considerar las elecciones un proceso no democrático y por las condiciones en que se encuentra el país.

