Xilinat, el sustituto de azúcar ideal para diabéticos

XiliNat busca ser “el mejor sustituto de azúcar”, así lo señaló a Publimetro Javier Larragoiti investigador de la Universidad Iberoamericana y socio fundador del proyecto, que de la mano de The Venture by Chivas Regal, tratará de convertirse en uno de los proyectos con causa social más importantes en el mundo.

La base de este endulzante natural es el Xilitol, que si bien fue descubierto en Finlandia en los años 80, la innovación radica en que se obtiene a partir de la mazorca del maíz, el olote, bajo en calorías y controla los niveles de glucosa en la sangre y previene la caries.

Javier Larragoiti investigador de la Universidad Iberoamericana es socio fundador de Xilinat, un endulzante natural creado a partir del olote de maíz. / Foto: Carmen Ortega | Publimetro

“Tiene un índice glusémico muy bajo, porque no es propiamente un carbohidrato y además al sintetizarse de manera diaria en nuestro hígado, el Xilitol, ayuda a metabolizar carbohidratos”, señaló.

Para Javier representa un gran reto poder apoyar a su padre, quién había sido diagnosticado con diabetes. Por lo que él, junto con un grupo de científicos e investigadores de la Ibero, emprendieron la búsqueda de una solución para los graves problemas de salud que esto representaba, con un sustituto de azúcar, que además ayudara a fortalecer y reducir los problemas ambientales y económicos en México.

Así que la idea surgió tras poner en la balanza 3 problemas fundamentales:

Diabetes, una de la principales causas de muerte en México. / Federación Mexicana de Diabetes

México tiene una población diabética creciente, en la actualidad del 10%, y que se estima será de 20% en 2020; también hay un problema grave de sobrepeso en niños y adultos, enfermedad en la que México es el primer lugar mundial; en tanto que existe un problema de higiene bucal, al tener caries 80% de los mexicanos.

creciente, en la actualidad del 10%, y que se estima será de 20% en 2020; también hay un problema grave de sobrepeso en niños y adultos, enfermedad en la que México es el primer lugar mundial; en tanto que existe un problema de higiene bucal, al tener caries 80% de los mexicanos. En México se generan 64 millones de toneladas de residuos agrícolas -suficientes para llenar el Estadio Azteca 60 veces por año-, 90% de los cuales se quema, con lo que se generan volúmenes inmensos de bióxido de carbono, al grado de que 40% del CO₂ que se produce en México es por quemar residuos que podrían utilizarse como materia prima.

60% de los agricultores en México viven en extrema pobreza.

(Según datos recabados por investigadores de la Universidad Iberoamericana)

Por ello el proceso biotecnológico y sustentable de XiliNat engloba un gran trabajo de responsabilidad social, ya que al emplear residuos agrícolas como materia prima, la empresa evita la contaminación y mejora la economía de los agricultores.

“Compramos residuos agrícolas a campesino y los transformamos en el mejor sustituto de azúcar que existe porque mantiene el mismo sabor del azúcar pero además beneficia a la salud de las personas”, resaltó.

Este producto podría ayudar a miles de diabéticos en México y el mundo, pues incentiva la producción en el cuerpo de insulina. Un avance nada menor en un país con altas tasas de obesidad y muertes por diabetes.

"Creo que estamos en un momento muy apto para generar alianzas, por ejemplo, con el sector salud, ahorita estamos en platicas con la Federación Mexicana de Diabetes. Este tipo de alianzas para que el producto sea más conocido y recomendado, para que la gente se anime a consumirlo", finalizó.

Xilinat es un endulzante es derivado de la sustancia llamada xilitol y tiene un sabor similar al azúcar. Puede ser consumido libremente por diabéticos, previene la caries y además es bajo en calorías. / Foto: Cortesía

XiliNat busca posicionarse como el proyecto con causa social del mundo

El pasado 10 de enero, Xilinat se convirtió en la startup ganadora para representar a México en la final global de The Venture by Chivas Regal 2019, en el marco de The Next Web Conference, en Ámsterdam.

Es así como se convierte en uno de los 20 proyectos finalistas que el próximo 9 de mayo de 2019 buscarán el fondo de 1 millón de dólares que otorga Chivas Regal a las startups que buscan cambiar el mundo.

EL emprendimiento social Xilinat representará a México en la final global de The Venture by Chivas Regal 2019, en el marco de The Next Web Conference, en Ámsterdam. / Foto: Chivas Venture

TE RECOMENDAMOS:

Diabetes, una epidemia que arrasa a un México con malos hábitos alimentarios