Facebook es tan malo para tu salud como fumar

Facebook es tan malo para la democracia como fumar para la salud, asegura Marc Benioff, CEO de Salesforce.

En una entrevista para la CNBC, el CEO de Salesforce dijo que la compañía de Mark Zuckerberg debería ser regulada de una manera tan estricta como se hace con la industria del tabaco.

"Facebook son los nuevos cigarrillos. Es adictivo, no es bueno para ti, y hay personas intentando que lo uses aunque tú no sepas por qué", asegura Benioff.

Por su parte, la asociación Common Sense Media, que aboga por la protección de los niños online, coincide con Benioff y consideran que existen problemas de adicción, atención y distracción causadas por las principales redes sociales.

A la red social no le basta con saber todo de nosotros, ahora tiene como finalidad cambiar el pensamiento y actuar de las personas, asegura Roger Mcnamee (ex mentor de Zuckerberg).

Al parecer, la única solución para el mal de Facebook es “ romper” definitivamente con está red social.

¿Tú qué opinas?

TE RECOMENDAMOS:

Revive los mejores momentos de Hugo Sánchez en Club de Cuervos