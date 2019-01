Viuda del periodista Javier Valdez exige justicia frente a AMLO

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, quien fue asesinado en Culiacán en mayo de 2017, exigió este viernes justicia frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y determinar quién dio la orden de asesinar a su esposo.

En la conferencia de prensa matutina, Griselda tomó la palabra por invitación del presidente y la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. "A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro y también que la fiscalía general, ahora la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y se determine quién dio la orden de asesinar a Javier”, puntualizó.

Añadió que lo importante es dar con los personajes que dieron la orden, para que haya justicia. Pidió saber quién está mintiendo y quién tiene la razón.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le aseguró que el gobierno de la República está empeñado en hacer justicia; además, anunciaron una reunión privada para darle a conocer información que no puede estar a disposición del público.

¿Quién mató a Javier Valdez? Dámaso López "El Licenciado" culpa a los hijos del Chapo

Dámaso López Núñez, uno de los principales lugartenientes de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, negó el miércoles cualquier responsabilidad en la muerte del periodista mexicano Javier Valdez, de la que había sido acusado, y culpó a los hijos del capo de su asesinato, por la "ética profesional" del reportero.

Durante el interrogatorio de la defensa ante la Corte Federal de Brooklyn (Nueva York), López rechazó las acusaciones que lo relacionaban con la muerte del fundador del periódico "Río Doce" y aseguró que su deceso respondía a una disputa personal entre López y su hijo "El Mini Lic" y los hijos del "Chapo", Iván y Alfredo.

López asumió que fueron los hijos del narcotraficante mexicano quienes ordenaron la muerte porque Valdez -"reconocido y prestigioso periodista de Sinaloa"- decidió seguir adelante con la publicación de una entrevista con él, en la que criticaba abiertamente a los vástagos de su jefe, con quienes estaba en guerra.

La entrevista venía a ser una respuesta a un artículo anterior, ordenado por Iván y Alfredo, según López, en el que se criticaba con dureza al "Mini Lic", definiéndolo como "patético, bueno para nada y aspirante a narcotraficante".

La ética profesional de Javier Valdez

En respuesta, López, que estaba preso en esos momentos, concedió una entrevista al periodista, donde detallaba una emboscada que supuestamente Dámaso había hecho a los hijos del "Chapo" y a Ismael "Mayo" Zambada, colíder del cartel de Sinaloa, que supuestamente terminó herido.

Los hijos del "Chapo" se enteraron de esto y llamaron a la casa editorial para forzar la publicación de una pieza crítica con Dámaso López y su hijo.

Sin embargo, el periodista, siguiendo su "ética profesional", decidió seguir adelante con la publicación, lo que según el testigo habría supuesto su asesinato.

"Nunca lo conocí personalmente y no tuve nada que ver con su asesinato", afirmó quien fuera la mano derecha del capo, que también declaró que tanto su hijo como él son "inocentes" de la muerte del reportero, puesto que ambos estaban presos, pero que no vio "quién apretó el gatillo".

