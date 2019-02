“La música sirve para construir sociedades”: Juanes

Para Juanes la música es una herramienta para la construcción de sociedades, pues da identidad y motiva a las nuevas generaciones a expresar sus sentimientos ideologías y alejarlos de la violencia y la drogadicción.

Además, confesó que a sus 46 años de edad se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que señaló que se siente tranquilo y más seguro de sí mismo.

En entrevista con Publimetro, el músico colombiano también habló sobre su más reciente sencillo La Plata y de su percepción sobre el reguetón, las colaboraciones y Venezuela.

¿Cómo fue el proceso creativo de tu reciente sencillo La Plata?

Es una canción que está influenciada por el vallenato, uno de los géneros más importantes del folclore en mi país. Siempre a lo largo de mi carrera desde el primer álbum como solista hasta la actualidad, el vallenato ha estado en algunas canciones que he hecho como Fíjate bien y Tres pero nunca había tenido la oportunidad de hacer un vallenato tan abiertamente y tenía muchas ganas porque siempre en todas mis parrandas me la pasaba cantando vallenato.

¿Cómo se dio la colaboración con Lalo Ebratt?

A veces tengo tantas ideas que no quiero perder y al principio grabé esta canción en mi teléfono como nota de voz y con esa idea le empecé a dar forma; después fui a Los Ángeles y trabajé con dos productores maravillosos Andrés Torres y Mauricio Rengifo y decidimos invitar a Lalo, que es un chico que viene de Santa Marta (Colombia) y tiene un colectivo que se llama Trapical Minds y estoy muy contento con el resultado.

¿Cómo ayudan la música y las artes a las nuevas generaciones?

Yo creo que el papel del arte es fundamental en la vida y en la construcción de cualquier sociedad porque las expresiones artísticas y también el deporte son claves para que nuestros niños se desarrollen bien, lejos de la violencia, de las drogas, del camino negativo de la vida. Yo creo que la música sirve para que el público pueda encontrar una identidad y eso es muy importante para la construcción de cualquier sociedad.

¿Cuál es tu percepción del éxito de la música urbana y latina a nivel mundial?

Lo veo como una maravilla, como algo que hay que celebrar. Tengo tres hijos: uno de 15 años, otro de 13 y uno de nueve y escuchan todo el día reguetón y hiphop 100%, entonces a través de ellos veo como disfrutan esa música y siento que es parte de la calle de lo que es nuestra cultura latina y son ciclos que se van cumpliendo en la música. El reguetón vino para quedarse y en su momento mutará con otros ritmos y es importante que me haga parte de ese cambio.

Han pasado 16 años de A dios le pido ¿Sigues manteniendo esa esencia o sientes que has cambiado mucho?

Lo veo en retrospectiva y me sorprendo, estoy agradecido con la vida, con Dios por la oportunidad que me dan de seguir haciendo canciones. Siento que todo se va transformando pero la esencia sigue siendo las misma, quizá hoy como tengo más años y más experiencia me siento más tranquilo, más seguro de mí mismo y tengo más claro las cosas que me gustan y las que no, pero sigo manteniendo mi esencia. La manera de pensar obviamente ha evolucionado porque te das cuenta de muchas cosas y vas teniendo libre albedrío.

¿Qué le dirías al Juanes de hace 16 años?

Yo no le pediría que cambiara, le diría que se quede como es y que siga para adelante.

¿Cuál ha sido el reto más grande de tu carrera?

Ha sido mantenerme porque después del primer álbum cada vez tienes menos tiempo para crear nuevas canciones porque cada vez hay más artistas y más música. Cada vez es más difícil mantenerte relevante.

¿Cómo te sientes de ser parte del Festival Vive Latino?

Me siento súper agradecido de que me hayan dado la oportunidad de poder ser parte de este festival y que haya apertura para una propuesta como la mía. Estuve hace dos años tocando con Mon Laferte y fue muy emocionante. La verdad es que tengo muchos deseos de llegar ahí poder y demostrarle al público qué tipo de artista soy yo en realidad.

Haz realizado diversas colaboraciones en tu carrera ¿Crees que las colaboración son esenciales en la música?

Creo que las colaboraciones son interesantes cundo uno las puede hacer naturalmente con otro artista, que exista esta química y buena onda, que todo fluya. He hecho duetos muy especiales y siempre ha sido mucho aprendizaje, me encantan. Compartir el talento con otras personas y aprender de otros artistas es como muy chevere y para el público también es muy bueno.

¿Cuál es tu percepción de los problemas que actualmente está afrontando Venezuela?

Nosotros como colombianos hemos vivido de cerca y con mucha intensidad este conflicto. La verdad es que amamos mucho a Venezuela y yo creo que es justo un cambio porque ha pasado demasiado tiempo permitiendo que estos tipos tan macabros estén ahí. Creo que lo que ha pasado es fatal para el país, sufrimiento, las muertes y esto no tiene reversa sinceramente. Para que las cosas se puedan dar de una forma pacífica debe volver la democracia y que vuelvan a ser libres porque lo que han vivido es muy fuerte y no se lo merecen.

¿Cómo te ves en 10 años?

Siempre que veo artistas como Rubén Blades, Miguel Bosé, Mick Jagger, U2, Metallica que siguen llenando sus conciertos, tocando y disfrutando de su magia, eso es lo que yo quiero hacer, quiero seguir. Creo que la edad y el tiempo no existen eso está adentro de uno mismo. Definitivamente eso es lo que yo espero ser, seguir en los escenarios hasta que tenga la salud para hacerlo.

Fechas:

Juanes se presentará el próximo 17 de marzo en el Festival Vive Latino 2019 y el 15 de marzo en el Auditorio Pabellón M en Monterrey.



