Cuarón supo por qué lo abandonaron en Roma

El fenómeno de Roma de Alfonso Cuarón no sólo está presente en las entregas de premios, sino también en el elenco que compone la película. Sólo hay que escuchar el nombre de Yalitza Aparicio (Cleo), quien ya es reconocida en el mundo sin ser actriz de profesión, y en esta lista también encontramos a Fernando Grediaga, quien dio vida al doctor Antonio.

Mientras que a Yalitza la encontraron en Oaxaca, Fernando fue visto por Cuarón en un concierto de Radiohead en octubre de 2017. “Ahí me encontré a Carlos, hermano de Alfonso, y a la salida me lo presentó. A los dos días me marcó Alfonso y me dijo que me quería castear; le dije que no, pero me acabó convenciendo.

Durante la prueba estaba Luis Rosales (director de casting). Me tomaron fotos y me hicieron decir algunas palabras ante cámara; me pusieron a actuar. Después de unos días me hicieron pruebas de vestuario y finalmente me eligieron”, relató Grediaga a Publimetro.Si bien Fernando nunca había actuado, sí ha estado cerca del mundo del entretenimiento, pues trabaja en una compañía de discos, donde se ha desempeñado en el área de marketing y repertorio.

“La primera escena que hice fue sin diálogo, es cuando meto el coche. La segunda es cuando me bajo del coche, ahí sí hubo más interacción”. A pesar de estar trabajando con uno de los mejores directores mexicanos de la actualidad, Fernando nunca imaginó la revolución que iba a causar Roma. “Las particularidades del proyecto, como que era cronológico, en blanco y negro, una película de época, sin actores famosos, hablada en español y mixteco, me hizo pensar que era una película introspectiva y pequeña, que no iba a calificar a ningún premio”.

Además, al no estar en el mundo de la actuación, Grediaga no tenía claro qué hacía un director, hasta que trabajó con Alfonso lo que describió: “Él sabía que nos estábamos enfrentando a algo que nunca habíamos hecho. Nos respetó mucho, pero no te decía todo a la primera y en cada corte de la misma escena te iba soltando más información, mientras que al actor que te acompañaba le daba otra información –que no escuchabas– para generar realidad”.

En cuanto su personaje, puede decirse que “es uno de los malos del cuento”, pero gracias a su interpretación Cuarón pudo tener una nueva visión de su padre. “Nunca comprendí a mi personaje porque nunca tuve tanta información, pero lo empecé a comprender a partir de lo que Alfonso decía de él.

Alguna vez dijo que la escena de la despedida no estaba saliendo y que se dio cuenta que estaba filmando el abandono de su padre, en el que él no estuvo; quien ésta en la escena es su hermano menor. Después de dar un paseo por la colonia, regresó y habló conmigo, me dijo: ‘Estás asfixiado’. Y dice él que cuando me lo dijo yo entendí qué necesitaba en la escena y él entendió a su padre”, y agregó, ”lo dejó de ver como el que lo abandonó y se dio cuenta de que era un ser humano que no podía más con la situación, que si bien no es justificable, lo pudo entender. En ese momento fluyó la escena”.

