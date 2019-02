Captan objeto no identificado en medio de una tormenta eléctrica en Australia

El universo es tan grande que pensar que estamos solos a veces parece increíble, e incluso científicos de la NASA o de los centros de estudio más prestigiosos del mundo, han advertido que entre nosotros ya existen visitantes de otros planetas.

Independiente de si cree o no que exista alguien allá afuera, un video compartido por la policía australiana de Broome, ha dado que hablar las últimas horas, por el supuesto objeto volador no identificado que captaron cámaras de seguridad durante una tormenta en la zona.

En su cuenta de Twitter, la policía publicó el registro junto con la siguiente lectura: "Después de revisar CCTV en la playa de la ciudad de la tormenta de las últimas noches, parece que no estábamos solos".

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S

— Broome Police (@BroomePol) February 17, 2019