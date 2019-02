Con 'Llama', volvió la ilusión de hacer música: Ana Torroja

Hablar de Ana Torroja es recordar inevitablemente esa época ochentera en la que reinaban los beats del tecno y la electrónica. Y aunque la artista se ha consolidado a lo largo de 38 años de carrera como una de las mayores exponentes del pop español, hoy vuelve a sus raíces y redescubre el género electrónico con Llama, el primer tema de su nuevo material discográfico, aún sin nombre.

En una entrevista a Publimetro, la cantante reveló cómo fue reencontrarse con el género, cobijada por dos jóvenes productores y djs españoles de renombre en la escena, El Guincho y Alizzz.

¿Qué pasó durante estos cuatro años sin música?

— En realidad no he parado de trabajar. Conexión, mi último disco, nos dio muchas alegrías girando, es maravilloso que eso pueda ocurrir. Yo ya necesitaba cambiar de aire, hacer un disco inédito, en este caso Llama. Necesitaba motivarme, algo que me hiciera cambiar, que me sacara de Conexión. Llevo trabajando más de un año trabajando en este nuevo proyecto en el que a la par continuaba con la gira. Eso es un poco lo bueno que tiene esta profesión, que tienes que buscar los momentos y no siempre es fácil, ha sido un trabajo que se ha hecho a conciencia. Ha llevado más tiempo de lo que pude pensar, pero no podía parar. Realmente es un trabajo que hice con diferentes productores y djs españoles del que la primera probada es Llama.

¿Por qué trabajar con El Guincho y Alizzz?

— Fue al revés. A mí me ofrecieron trabajar con ellos pues buscaban alguien de música pop. Los tres chicos eran fans de Ana Torroja desde que estaba en Mecano y buscaban esa voz especial. Los tres quisieron trabajar conmigo y a mí que me encantaba lo que hacía cada uno por su lado. Cuando me llegó la propuesta me hizo mucha ilusión. Fue cuando descubrí hacia dónde quería ir y trabajar en el mundo de la música electrónica, pero en el 2019.

A Guincho lo conocía, sobre todo, por su trabajo personal, que me parecía único y genial y, porque en ese momento estaba produciendo también el disco de Rosalía, y a Alizzz por su faceta como DJ y también algunas de sus producciones, como las que ha hecho con C. Tangana. Ambos son gente muy joven, con gran talento, un musical enorme, y una originalidad fuera de serie.

¿Cómo es Llama?

— Es una sorpresa, es una canción sencilla, que aveces son las más complicadas. Te llama la atención y después te engancha o no, pero llama la atención de primer momento. Cuando entra la música y la voz sabes quién canta. te paras a escuchar. Es una canción elegante, fresca, que te pone de buenas, te da buen rollo, la puedes escuchar en cualquier momento del día. Ya sea para fiesta o en el tráfico. Es para todos los públicos.

¿Por qué volver a la electrónica?

— Me apeteció volver a encontrarme con esa música con la que nací y quizás dónde me siento más cómoda, donde sea más yo. Eso no quitar que pueda trabajar, descubrir o inmiscuirme en trabajos con otros géneros. Hacía mucho tiempo que no hacía discos con este sonido más electrónico y creo que ya era hora. Es una forma de volver a mis raíces pero renovada.

¿Cuál fue el mayor reto de crear este nuevo disco?

— Creo que uno de los mayores retos fue trabajar con prisas. Vengo de una época en la que no existían las prisas, ni la inmediatez, había tiempo de recrearse en cada momento del proceso. Ahora parece que llevamos un cronómetro incorporado, siempre corriendo. Me tuve que poner a su velocidad a la hora de componer, de escribir las letras, de cantar. Nunca había grabado las voces tan rápido, pero descubrí que es una forma de mantenerte alerta. La improvisación forma parte de la inspiración, haciendo que lo que surja sea mucho más honesto. Con ellos descubrí nuevas formas de cantar, formas que nunca pensé que estarían en mí, nuevos ritmos, nuevos sonidos.

¿Cómo podrías describir este nuevo material?

— Es un disco con muchas sorpresas porque creo que hay muchos mundos en mi nuevo trabajo. Hay muchas ‘Anas’. Al ser diferentes equipos, cada uno con sus particularidades, han surgido cosas muy diferentes. Habrá para todos los gustos. Es un disco ecléctico, diverso, muy agradable, con canciones para escuchar en distintos momentos del día.

¿Cuál fue el paso que diste en tu carrera al hacer este disco?

— Realmente trabajar con gente joven que musicalmente ha nacido en el siglo XXI, personas con gran talento y valientes, que les gusta arriesgar, que no se compromete con lo que diríamos teóricamente funciona o es comercial en ese momento, que le gusta buscar otros caminos. Para mi todo eso es enriquecedor porque yo soy así. Este disco me devolvió la ilusión de seguir haciendo música, he hecho tanta música y he estado en tantos lugares diferentes, musicalmente hablando, que necesitaba algo que me sorprendiera. Y eso es lo que tiene este disco y en concreto Llama.

¿Te consideras una mujer de retos?

— Claro. No me gustan las cosas fáciles, me complico la vida porque en el reto está la aventura, el no saber muy bien dónde te va a llevar el camino. En el reto está también el vivir el momento, el presente porque no miras mucho más allá que lo que estás haciendo. El reto para mi no tiene una meta.

Con 38 años de carrera, ¿cómo te has adaptado a la nueva forma de consumo musical?

— Vivo al día. Escucho mucha música de antes y actual. Estoy al tanto de las tendencias, de lo que se hace. Al final lo que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo y aunque hagas algo que esté actual y al día buscar una cosa que tenga que ver contigo. Sea cual sea el género, en ese sentido encontrarme otra vez no me ha resultado tan extraño Pero sí es verdad que la forma de hacer música hoy en día tiene mucha libertad. Una libertad que no existía antes y ahora es mas creativa porque puedes hacer muchas cosas y funciona o no, pero puede servir. Es enriquecedor y muy divertido.

