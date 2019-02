Violenta pelea entre conductores de transporte público

Circula en redes sociales un video que muestra la pelea entre choferes de transporte público en Coacalco, Estado de México.

De acuerdo con los reportes de testigos, la batalla inició cuando un par de conductores le cerraron el paso a uno de los hombres y lo hicieron bajar de la unidad.

En el video se observa a los dos agresores golpear a uno de los automovilistas, mientras la mujer que graba les grita que se detengan. A los operadores furiosos no les importó detener el tránsito y arremeter contra el hombre con un desarmador y una llave mecánica.

Un grupo de personas intentaron detener la violenta riña pero al ser agredidos decidieron retirarse.

Los hechos ocurrieron en la vía López Portillo a la altura de la colonia Ex Hacienda San Felipe.

Cabe mencionar que no hubo presencia policiaca y no se han presentado denuncias.

