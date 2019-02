La maldición no ha terminado... Netflix anuncia segunda temporada de Hill House

La cuenta oficial de The Haunting of Hill House ha confirmado que la siguiente entrega de la serie será de The Haunting of Bly Manor, un show totalmente nuevo basado en la novela de Henry James, The Turn of the Screw.

Esta historia se centra en una institutriz que se muda a Bly Manor para encargarse de dos huérfanos. Conforme la historia se desenvuelve, ella descubrirá que el lugar está embrujado y que los infantes no son lo que parece.

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E — The Haunting of Hill House (@haunting) February 21, 2019

NOTA ORIGINAL

Tras el éxito de The Haunting of Hill House, sus creadores –Mike Flanagan y Trevor Macy– han firmado una acuerdo de exclusividad con Netflix.

Con esto, los creativos harán nuevas series para el servicio de streaming incluyendo una entrega totalmente nueva relacionada con la serie de terror anteriormente mencionada, la cual contará con una historia y personajes totalmente nuevos –por lo que no se trata de una temporada 2–, y se estrenará en 2020.

La nueva temporada de La maldición de Hill House contará con una historia y personajes totalmente nuevos / NETFLIX

“Mike Flanagan y Trevor Macy son expertos en el arte de crear historias auténticamente aterradoras que dejan a las audiencias al filo de sus asientos y al mismo tiempo incapaces de apartarse de sus pantallas”, compartió Cindy Holland, Vicepresidente de Contenido Original en Netflix. “Estamos muy emocionados de seguir nuestra asociación con ellos con La Maldición y más proyectos a futuro”.

En lo que esperamos más información acerca de sus siguiente producciones, conoce el detalle que podría cambiar el final de Hill House y mira cómo se grabó el icónico episodio 6.

PUEDES LEER MÁS CONTENIDO COMO ESTE EN IGN LATINOAMÉRICA

TE RECOMENDAMOS: