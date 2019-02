PolíticaConfidencial: Mario Delgado la tiene fácil en la Cámara de Diputados

• Mario Delgado la tiene fácil. Una vez hecha la chamba de acordar por unanimidad en el Senado la reforma para la Guardia Civil, el pastor de los diputados de Morena dice que lo que sigue saldrá rapidísimo. Así cualquiera, pero, ¿por qué no hizo el trabajo de tejer cuando tuvo la pelota en su cancha? Ya nomás falta que reclute a impresentables como Mauricio Toledo para cantar “¡Éxito de reclutamiento!”.

• Carlos Urzúa salió bueno para las ventas de garage. Este fin de semana volaron las camionetas “machuchonas” y “fifís” que antes usaron en Los Pinos. La mala es que salieron baratitas y pues quién sabe si alcance para mucho.

• Javier Corral es la cabeza de playa del plan contra AMLO o el “contrapeso” al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un listado de 50 lo acompañó el sábado, después de anunciar en una entrevista el plan. Se les bajaron de inmediato varios de peso, como Héctor Aguilar Camín y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Siendo muchos los que apoyaron la candidatura de Ricardo Anaya, otros se preguntan si es el equipo de campaña para el 2024… ¿con Corral a la cabeza?

• Manuel Velasco anda operando. Y no precisamente en un hospital. El ex gobernador de Chiapas y senador con licencia se anduvo moviendo en el Senado para que saliera la Guardia Nacional… luego que no haya sorprendidos.

