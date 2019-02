Política Confidencial reos de las Islas Marías posponen planes de AMLO

• Andrés Manuel López Obrador tendrá que posponer la transformación de las Islas Marías. Hace algunos días anunció que dejará de ser centenaria prisión para convertirse en centro turístico. Pero nos advierten que algunos reos se ampararon contra esta decisión, lo cual afectará el cambio.

• Luis Videgaray reapareció el lunes en un restaurante de la zona de Las Lomas de Chapultepec. Nos cuentan que estaba en una comida muy tranquila con el secretario de Gobierno de Puebla, Fernando Manzanilla. Ambos son amigos desde sus tiempos en el ITAM. ¿Estará aprendiendo algo el ex canciller… o enseñando?

• Claudia Ruiz Massieu prepara el pastel con 90 velitas del otrora partidazo. El PRI cumple 90 años el lunes en una situación de crisis. Y envueltos en una reyerta por quién va a sucederla a ella en la dirigencia. Como le adelantamos aquí, Alejandro Moreno, Alito, gobernador de Campeche, es el más movido. Pero la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, no quita el dedo del renglón. A ver si no en lugar de velas tienen que llamar a los bomberos.

• Alejandro Gertz, fiscal General de la República, hizo público en el Diario Oficial de la Federación un ajuste salarial para todos los funcionarios de la dependencia, de tal forma que nadie tenga ingresos superiores a los que percibe el Presidente de la República. Por cierto, si ven muy calladito al fiscal es porque anda reuniendo elementos contra todo huachicolero: de gasolinas o de medicinas. Por cierto, de este último asunto se esperan sorpresas pronto.