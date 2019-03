Policía neoyorquina ofrece 45 mil pesos para atrapar a banda que golpea indigentes

La policía de Nueva York, difundió un video donde muestra el brutal ataque que sufrieron varios indigentes a manos de un grupo de ladrones violentos, quienes con toda intención atacan salvajemente a los indefensos "sin techo”.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de febrero en calles de Brooklyn, medios locales informaron que la golpiza ocurrió por un robo, que dejó como resultado un persona hospitalizada en estado grave ya que se encuentra en estado de coma.

Otra de las víctimas declaró que le robaron los únicos 5 dólares que tenía para comprar café, al hombre se le podían ver las heridas que le causaron en el rostro a causa de la golpiza.

This is just cruel and mean. This victim left in critical condition with severe head trauma after NYPD says group of suspects (that video in an earlier tweet) violently beat up a group of homeless men sleeping on a Borough Park, Brooklyn sidewalk and stole $5. pic.twitter.com/mIGdEvwWcQ

— CeFaan Kim (@CeFaanKim) March 2, 2019