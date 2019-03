Al menos un herido en explosión de autobús en Estocolmo

Un conductor de autobús resultó herido cuando un autobús fuera de servicio explotó en Estocolmo el domingo, estallando en llamas y esparciendo humo oscuro por toda la ciudad.

Las imágenes muestran enormes columnas de humo oscuro que emergen del centro de la ciudad.

Según los informes, el conductor del autobús fue trasladado de urgencia al hospital, pero no se han reportado más lesiones. La causa del incidente está bajo investigación.

An explosion 💥 then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU

— Jayson (@JaysonReyes08) March 10, 2019