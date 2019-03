Estos son los estrenos de la semana en entretenimiento

Si lo tuyo es disfrutar de Netflix, te informamos que Love, death and robots llega a tus dispositivos este 15 de marzo.

Al igual que la quinta temporada de Arrested Development, algo digno de un maratón.

En Comics habrá estrenos de Catwoman, Hit Girl, The Grim y Superman, entre otros.

Y para los gamers, The Caligula Effect: Overdose, el remake One piece: World Seeker y The Division 2 se estrenan esta semana para tus consolas favoritas.

