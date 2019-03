Mujer entra a jaula de un jaguar para tomarse una 'selfie' y resulta atacada

En el zoológico Wildlife World de la ciudad de Phoenix, Arizona, una mujer fue atacada por un jaguar cuando ella intentó tomarse una fotografía con el felino en cautiverio.

La afectada resultó golpeada y quedó con profundas laceraciones en brazos.

Funcionarios del zoológico informaron que la mujer de edad no identificada trepó la barra de la jaula.

De igual forma, en los videos y fotos subidos por los asistentes de al zoológico su puede ver a la mujer tendida en el suelo con cortes y mordidas en los brazos y piernas.

#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.

Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) March 10, 2019