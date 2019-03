'I Can't Get Enough', el triunfal regreso de Selena Gómez a la música

Con el sencillo 'I Can't Get Enough', Selena marca su regreso a la música luego de darse una pausa debido a su estado de salud.

La cantante tuvo que ingresar en una clínica psiquiátrica tras sufrir una crisis nerviosa, el año pasado.

Sin embargo ha anunciado que lanzará un disco "muy pronto" y mientras tanto deleita a sus seguidores con nuevas colaboraciones.

I Can't Get Enough

El video fue realizado por el reconocido productor puertorriqueño Tainy, la canción ya es tendencia desde su lanzamiento, alcanzando más de 20 millones de reproducciones.

La producción también cuenta con la colaboración del productor Benny Blanco, un video muy particular, grabado en una cama enorme y en el cual aparecen los cuatro artistas.

“En el video, queríamos hacer algo que se sintiera especial, icónico, pero al mismo tiempo divertido y natural, nada forzado. Estoy 100 % seguro de que lo hemos logrado. Fue realmente impresionante, así que espero que los fanáticos obtengan una parte de lo que sentimos cuando vean el video”, señaló Tainy.

