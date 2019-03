¡Impresionante! Vientos extremos en Texas elevan como pluma un tráiler

Los vientos extremos en Amarillo, Texas, Estados Unidos, causaron que un camión de varias toneladas de peso volcara mientras viajaba a gran velocidad en una transitada carretera.

En las imágenes, compartidas por el fotógrafo Blake Brown en su cuenta de Twitter, se puede observar cómo el tráiler avanzaba cuando fue embestido por ráfagas de viento de hasta 80 km/h elevando primero las llantas traseras y después el resto de la carrocería.

Semi truck being blown over and sliding into the ditch in Amarillo Tx!!! Extreme winds gusting to 80MPH with wind spread damage throughout the area. #txwx #highwindwarning pic.twitter.com/aTyVT2KyKb

Pese a lo sorprendente del accidente, afortunadamente no hubo heridos.

Sin embargo, este no fue el único incidente reportado de acuerdo con Marc William, director ejecutivo adjunto del Departamento de Transporte de Texas, fueron varios camiones eran a los que les ocurrió lo mismo ya que el departamento de Policía de Amarillo recibió varios informes de distintos vehículos volcados por los vientos aunque no se reportaron lesionados.

NOT 1 BUT 2 semi trucks flip over in same spot! Winds gusting over 80mph here in Amarillo Tx! EXTREMELY windy. If you are in a high profile vehicle SLOW DOWN! #txwx #highwindwarning pic.twitter.com/fvSrlCFcpk

— Blake Brown (@BlakeBrownWx) March 13, 2019